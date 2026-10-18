Москва18 октВести.Европейским странам будет нечем покрывать дефицит газа после отказа от поставок из России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
На данный момент доля сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на рынке Европы составляет до 20%, однако с начала 2027 года Европа намерена полностью отказаться от импорта российских поставок СПГ.
Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из Россиисказал он
Вице-премьер добавил, что за такое решение европейских властей заплатят потребители ЕС.
За рост цен будут платить европейские потребители. Соответственно, будет дефицитсказал Новак
Ранее в Испании заявили о готовности полностью отказаться от поставок СПГ из РФ с 2027-го года.