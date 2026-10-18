Новак заявил, что Европе будет нечем покрыть дефицит газа Новак: дефицит газа в Европе закрыть нечем

Москва18 окт Вести.Европейским странам будет нечем покрывать дефицит газа после отказа от поставок из России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

На данный момент доля сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на рынке Европы составляет до 20%, однако с начала 2027 года Европа намерена полностью отказаться от импорта российских поставок СПГ.

Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России сказал он

Вице-премьер добавил, что за такое решение европейских властей заплатят потребители ЕС.

За рост цен будут платить европейские потребители. Соответственно, будет дефицит сказал Новак

Ранее в Испании заявили о готовности полностью отказаться от поставок СПГ из РФ с 2027-го года.