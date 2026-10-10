Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за 5 лет

Поставки СПГ из России в Испанию упали до нуля Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за 5 лет

Москва10 окт Вести.По итогам сентября поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Испанию сократились до нуля. Подобного не случалось ни разу за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

Объемы поставок СПГ за аналогичный период 2025 года при этом составляли эквивалент 1128 гигаватт-часам (ГВт⋅ч).

При этом королевство заметно увеличило закупки СПГ в первый осенний месяц из США — до 13 461 ГВт⋅ч, в то время как в сентябре 2025 года речь шла о 7448 ГВт⋅ч говорится в публикации

Всего с начала 2026 года Испания приобрела у России СПГ на 41 576 ГВт⋅ч. Москва стала третьим по величине поставщиком топлива в королевство.

Ранее в Мадриде заявили, что намерены выполнить все требования антироссийских санкций и полностью отказаться от поставок СПГ из РФ с начала 2027 года. Это намерение подтвердил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.