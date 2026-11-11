Испания возобновила закупки российского СПГ после месячного перерыва Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

Москва11 ноя Вести.Испания в октябре вновь начала закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) после месячного перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas.

По ее данным, в сентябре страна не импортировала ни одной партии топлива из России.

За октябрь испанская сторона получила 2086 ГВт-ч российского СПГ, что составило 6,4% от общего объема газового импорта. По этому показателю Россия заняла четвертое место среди поставщиков топлива в Испанию. Лидером стали США с долей 44,3%, вторую позицию занял Алжир (30,6%), третью - Португалия (6,9%).

По итогам первых десяти месяцев 2026 года Россия сохранила третье место в рейтинге крупнейших поставщиков газа в Испанию. На ее долю пришлось 14,3% импорта, или 43 662 ГВт-ч. Первенство удерживает Алжир (33,9%), за ним следуют США (32,2%).

Всего с января по октябрь Испания закупала газ у 15 государств. Помимо крупнейших поставщиков, в список вошли Турция, Норвегия, Нигерия и Франция.

Ранее профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник заявил, что для налаживания взаимодействия России и Европы по вопросу газовых поставок потребуется ряд условий, и это будет не быстрый процесс.