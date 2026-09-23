Глава МИД Испании Альбарес: мы выполним требования новых санкций Испания хочет отказаться от российского СПГ с января

Москва23 сен Вести.Власти Испании намерены с начала 2027 года запретить поставлять в страну сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Об этом на выступлении в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

По словам дипломата, санкции против РФ, которые предполагают полную остановку импорта российского СПГ с 1 января 2027 года, "не удалось бы ввести без согласия Испании". Он также подчеркнул, что контракты на поставку газа заключаются на много лет вперед.

Это очень долгосрочные контракты. Это не то, что можно решить в последнюю минуту, поэтому они действуют на протяжении десятилетий. Мы намерены выполнять требования новых санкций отметил Альбарес

В июле из-за нехватки электричества Испания впервые в истории начала тратить газ, запасенный на зиму.

Зимние запасы приходилось расходовать из-за того, что аномальная жара заставила испанцев массово использовать кондиционеры.

Между тем в июле Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Европу.