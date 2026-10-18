Новак рассказал о доле поставок СПГ из России на европейском рынке Новак: доля России в импорте СПГ в Евросоюз составляет 17-20%

Москва18 окт Вести.Объемы поставок СПГ (сжиженного природного газа) из России составляет 17-20 процентов от общего объема, получаемого Европой. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Как сообщалось ранее, ЕС вводит полный запрет импорта российского СПГ с 1 января 2027 года.

Да, действительно, до 1 января 2027 года поставки осуществляются сжиженного природного газа на европейские рынки. И довольно значительные объемы - 17-20% от того СПГ, которое поставляется в Европу в целом подчеркнул Новак

Ранее в Испании заявили о готовности полностью отказаться от поставок СПГ из РФ с 2027-го года. При этом по данным энергокомпании Enagás за сентябрь, поставки СПГ из России в Испанию сократились до нуля.