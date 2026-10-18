Новак указал на рекордные закупки ЕС газа из РФ в преддверии запрета на импорт

Вице-премьер Новак: ЕС спешит заполнить хранилища российским СПГ Новак указал на рекордные закупки ЕС газа из РФ в преддверии запрета на импорт

Москва18 окт Вести.Европейский союз (ЕС) нарастил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), как будто спешит успеть заполнить свои хранилища до вступления в силу запрета на импорт в 2027 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

С 1 января 2027 года в странах Евросоюза начнет действовать запрет на импорт российского трубопроводного газа. При этом сейчас Россия поставляет в европейские страны 17-20% от общего объема экспорта СПГ, отметил чиновник.

За 9 месяцев поставлено в Европу 12 млн тонн СПГ. Это даже больше, чем в прошлом году. Такое впечатление, что наши европейские партнеры хотят быстрее заполнить, больше купить [СПГ] до 1 января [2027 года] сказал вице-премьер

Запрет на поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз вступит в силу с 30 сентября 2027 года.