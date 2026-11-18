Михельсон заявил, что РФ продолжит поставки СПГ в Европу до конца 2026 года Михельсон: РФ намерена поставлять СПГ странам Европы до 23.30 31 декабря

Москва18 ноя Вести.Россия продолжит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) европейским покупателям до последнего вечера 2026 года. Об этом автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

Он отметил, что на данный момент запрет еще не действует.

Там очень хорошие цены и очень дешевая логистика. И до 31 декабря до 11.30 вечера мы будем поставлять сказал Михельсон

Среди стран, продолжающих сегодня закупать российский СПГ, он назвал Францию, Испанию и Нидерланды.

Согласно утвержденному в январе регламенту Совета ЕС, ограничения на долгосрочные контракты по российскому СПГ должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее Михельсон подчеркнул, что важно сохранить энергетическую безопасность в условиях переделки поставок СПГ.