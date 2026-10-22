Глава "НОВАТЭКа" допустил смягчение ограничений ЕС на российский СПГ Михельсон выразил надежду на изменение позиции ЕС по российскому газу

Москва22 окт Вести.Евросоюз (ЕС) может пересмотреть решение о запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне экономических последствий. Об этом журналистам заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

В кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле Михельсон выразил мнение, что Брюссель может смягчить ограничения на газ на фоне пересмотра последствий.

В Брюсселе спросите. Они, по-моему, хотят принять правильное решение и что-то еще посмотреть, что-то изменить. Мне так кажется сказал он

По словам Михельсона, на позицию ЕС могут повлиять потребности собственной промышленности и вопросы энергетической безопасности.

При этом глава компании отказался комментировать действующие контракты на поставку СПГ. Он подчеркнул, что российский газ может быть направлен на другие рынки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак напомнил, что одна из четырех ниток газопровода "Северный поток" уцелела после диверсии. По его словам, ее можно использовать для экспорта газа при заинтересованности европейских потребителей.