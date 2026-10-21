Новак допустил возобновление поставок газа по "Северному потоку" при желании ЕС

Россия может использовать уцелевшую нитку "Северного потока" при желании ЕС Новак допустил возобновление поставок газа по "Северному потоку" при желании ЕС

Москва21 окт Вести.Россия может возобновить экспорт газа в Европу по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" при наличии заинтересованности со стороны европейских стран. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что одна из четырех ниток газопроводов остается в рабочем состоянии и технически пригодна для транспортировки топлива.

Если европейские потребители захотят и европейские страны, политики, по этой ветке можно поставлять сказал Новак

Вице-премьер подчеркнул, что возможность возобновления поставок в первую очередь зависит от позиции Германии, поскольку сохранившаяся нитка газопровода ведет на территорию этой страны.

Он также отметил, что остальные три нитки технически подлежат восстановлению. По словам Новака, соответствующие работы могут быть проведены при наличии спроса и экономической целесообразности.

Ранее Новак высказался о попытках Брюсселя полностью запретить закупку российского СПГ. Кроме того, он обратил внимание на большой дефицит в европейских газовых хранилищах.