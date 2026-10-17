Новак не исключил поставок газа по уцелевшей нитке "Северного потока" Новак: по уцелевшей нитке "Северного потока" можно поставлять газ

Москва17 окт Вести.Сохранившаяся нитка газопровода "Северный поток" позволяет осуществлять поставки российского газа в Европу, а остальные три, вероятно, могут быть восстановлены. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Вице-премьер не исключил восстановления поврежденной части газопровода.

Если будут какие-то решения относительно поврежденных [ниток] газопровода, я думаю, их можно восстановить. Сейчас из четырех ниток там три нитки в нерабочем состоянии в результате террористических атак и взрывов, одна нитка сохранилась, по ней можно осуществлять поставки. Это зависит от потребителей, от европейских коллег сказал Новак

Также вице-премьер заявил об отсутствии у России проблем со сбытом своей нефти, в том числе добытой в рамках проекта "Восток Ойл".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взрывы на "Севпотоках" стали актом террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы.