Новак: у нас нет проблем с продажей нефти

Новак заявил об отсутствии у России проблем с продажей своей нефти Новак: у нас нет проблем с продажей нефти

Москва17 окт Вести.У России нет проблем с продажей своей нефти, в том числе добытой в рамках проекта "Восток Ойл". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Вице-премьеру был задан вопрос о том, кто будет ключевыми покупателями российской нефти, добытой по проекту "Восток Ойл".

Что касается продажи нефти, у нас в этом плане проблем нет, и покупателями желают стать многие страны. На момент продажи обычно контракт заключается, кто будет нуждаться, у кого будут лучшие условия, тому и будет продаваться нефть сказал Новак

Вице-премьер также отметил: в морском порту Диксон уже был отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка.

"Восток Ойл" – крупнейший в современной мировой нефтегазовой отрасли проект "Роснефти" по добыче углеводородов.