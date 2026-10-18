Новак: РФ к концу года сможет экспортировать 3,5 млн тонн нефти Новак рассказал, сколько РФ сможет экспортировать нефти к концу года

Москва18 окт Вести.Россия к концу года сможет экспортировать 3,5 млн тонн нефти, если нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что после телефонного звонка между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительством РФ было издано распоряжение, которое сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в объеме 500 тысяч тонн.

Мы будем по мере возможности наращивать поставки, как договорились президенты. 500 тыс. - в ноябре, миллион - в декабре. К концу года, если нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме, как раньше, мы сможем поставлять на мировой рынок 3,5 млн. Почти 10%, как и поставляли ранее отметил Александр Новак

Накануне он заявил, что мировой нефтяной рынок столкнулся с потрясением из-за геополитических факторов, однако длительные дисбалансы на рынке потребуют достаточно большого времени для балансировки. Тем не менее, у России проблем с продажей своей нефти нет.