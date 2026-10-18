Москва18 октВести.Россия к концу года сможет экспортировать 3,5 млн тонн нефти, если нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что после телефонного звонка между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительством РФ было издано распоряжение, которое сняло ограничения на экспорт дизельного топлива в объеме 500 тысяч тонн.
Мы будем по мере возможности наращивать поставки, как договорились президенты. 500 тыс. - в ноябре, миллион - в декабре. К концу года, если нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме, как раньше, мы сможем поставлять на мировой рынок 3,5 млн. Почти 10%, как и поставляли ранееотметил Александр Новак
Накануне он заявил, что мировой нефтяной рынок столкнулся с потрясением из-за геополитических факторов, однако длительные дисбалансы на рынке потребуют достаточно большого времени для балансировки. Тем не менее, у России проблем с продажей своей нефти нет.