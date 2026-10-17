Новак заявил о затяжном дисбалансе на рынке нефти

Новак предупредил о длительном сохранении дисбаланса на нефтяном рынке Новак заявил о затяжном дисбалансе на рынке нефти

Москва17 окт Вести.Дисбаланс на мировом нефтяном рынке может сохраняться длительное время. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Поэтому сейчас мы наблюдаем такие достаточно длительные дисбалансы на рынке, которые потребуют достаточно большого времени, чтобы рынок сбалансировался сказал он

Ранее Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил, что мировой нефтяной рынок столкнулся с новым потрясением из-за геополитических факторов.

16 октября в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что судоходство в Ормузском проливе становится все менее безопасным из-за критического уровня угрозы.