Москва17 октВести.Дисбаланс на мировом нефтяном рынке может сохраняться длительное время. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".
Поэтому сейчас мы наблюдаем такие достаточно длительные дисбалансы на рынке, которые потребуют достаточно большого времени, чтобы рынок сбалансировалсясказал он
Ранее Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил, что мировой нефтяной рынок столкнулся с новым потрясением из-за геополитических факторов.
16 октября в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что судоходство в Ормузском проливе становится все менее безопасным из-за критического уровня угрозы.