Москва29 ноя Вести.Ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно напряженная, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Сегодня очень много вызовов и неопределенностей. [На рабочей встрече стран-участниц ОПЕК+] осудили атаки на инфраструктуру, на нефтеперерабатывающие заводы, необходимость обеспечения безопасности прохода судов, в том числе в Ормузском проливе и в целом в других акваториях. Это очень важно, потому что создает сегодня неопределенность