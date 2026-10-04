Новак заявил о сохранении напряженности на мировых рынках нефти Новак: ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

Москва4 окт Вести.На рынке нефти на мировом уровне сохраняется напряженная ситуация, наблюдается дефицит, сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, текущая ситуация обсуждалась в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Состоялось заседание министерского мониторинга комитета. Мы обсудили исполнение соглашения за июль-август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит сообщил Новак

В воскресенье, 4 октября, государства Организации стран – экспортеров нефти в расширенном формате приняли решение сохранить квоту на добычу нефти в ноябре 2026 года.