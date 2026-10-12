Новак: на мировой рынок не поступает 6–7 млн баррелей нефти в сутки

На мировой рынок не поступает 6–7 млн баррелей нефти в сутки Новак: на мировой рынок не поступает 6–7 млн баррелей нефти в сутки

Москва12 окт Вести.На фоне блокировки Ормузского пролива на мировой рынок не поступает порядка 6-7 млн баррелей нефти в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Эта тема, как отметил вице-премьер, обсуждалась в рамках встречи министров стран ОПЕК+ в Эр-Рияде на "полях" Мирового нефтяного конгресса (WPC) и заседания стран Международного энергетического форума (IEF).

Не поступает через Ормузский пролив на мировой рынок порядка 6—7 млн баррелей в сутки. И это действительно существенно вносит свой такой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня волатильность такая серьезная на рынке сказал Новак

Он также обратил внимание на то, что ОПЕК+ обеспокоена ситуацией на нефтяном рынке.