Новак: страны ОПЕК+ не могут нарастить экспорт из-за проблем в Персидском заливе

Новак рассказал о сложностях стран ОПЕК+ на фоне ситуации в Персидском заливе Новак: страны ОПЕК+ не могут нарастить экспорт из-за проблем в Персидском заливе

Москва16 окт Вести.Многие страны, входящие в ОПЕК+, из-за ситуации в Персидском заливе не могут увеличить объем поставок на мировые рынки. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер России Александр Новак.

Он рассказал, что РФ в рамках объединения принимает все необходимые действия, чтобы насытить мировой рынок.

Сейчас из-за ситуации в Персидском заливе многие страны, которые входят в ОПЕК+, не могут обеспечить увеличение объемов поставок на мировые рынки. Поэтому необходимо, конечно, чтобы ситуация сбалансировалась: [произошло] разрешение всех этих конфликтов и [велась] нормальная работа стран, которые добывают, экспортируют на мировые рынки сказал Новак

Ранее вице-премьер обратил внимание, что на мировом рынке происходит рекордный рост цен. В частности, это касается нефтепродуктов, стоимость которых выросла в два раза по отношению к ценам на начало года.