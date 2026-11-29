Новак: около 4 млн баррелей нефти из Персидского залива не поступает на рынок

Около 4 млн баррелей нефти из Персидского залива не поступает на рынок Новак: около 4 млн баррелей нефти из Персидского залива не поступает на рынок

Москва29 ноя Вести.Порядка 4 миллионов баррелей нефти из стран Персидского залива не поступает на мировой рынок нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Как уже было сказано, много неопределенности из-за геополитических конфликтов, из-за того, что Ормузский пролив до конца не восстановлен. Сегодня примерно около четырех миллионов баррелей из стран Персидского залива не поступает на рынок сказал он

Такое положение дел влияет на баланс спроса и предложения.

В целом эксперты оценивают снижение спроса в 2026 году по сравнению с 2025 годом не намного. Но изначально в прошлом году, когда формировали прогнозы, планировалось, что спрос вырастет примерно на 1% заметил Новак

Однако, по его словам, дисбаланс сложился в связи с текущей ситуацией, с невозможностью обеспечения странами Персидского залива тех объемов добычи, которые они добывали ранее.