Москва29 нояВести.Порядка 4 миллионов баррелей нефти из стран Персидского залива не поступает на мировой рынок нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Как уже было сказано, много неопределенности из-за геополитических конфликтов, из-за того, что Ормузский пролив до конца не восстановлен. Сегодня примерно около четырех миллионов баррелей из стран Персидского залива не поступает на рыноксказал он
Такое положение дел влияет на баланс спроса и предложения.
В целом эксперты оценивают снижение спроса в 2026 году по сравнению с 2025 годом не намного. Но изначально в прошлом году, когда формировали прогнозы, планировалось, что спрос вырастет примерно на 1%заметил Новак
Однако, по его словам, дисбаланс сложился в связи с текущей ситуацией, с невозможностью обеспечения странами Персидского залива тех объемов добычи, которые они добывали ранее.