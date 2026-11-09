Москва9 ноя Вести.Страны Персидского залива, которые ранее полагались на военную защиту США, теперь задумываются о создании новой архитектуры безопасности.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой заявил посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

По его словам, практика показала, что американские гарантии оказались ненадежными.

Страны Персидского залива, я не имею в виду Иран, я имею в виду арабские страны, они полностью полагались на американские базы, "американский зонтик" (система гарантий безопасности, которую США предоставляют своим союзникам - прим.ред.), который был над ними на союзнических отношения с США. Но практика показала, что зонтик ... дырявый. Более того, американцы сами выводят большую часть контингента в более отдаленные от Персидского залива зоны. Осознание этого факта, оно вызывает раздумья насчет того, как должна строиться новая архитектура безопасности. В этом плане весьма актуальным представляется наше предложение относительно концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива через налаживание диалога ... между всеми прибрежными странами, то есть арабскими странами и Ираном, при содействии тех внешних сил, которые могут внести конструктивный вклад в эту ситуацию