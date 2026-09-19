Эксперт считает, что Мекканское соглашение вряд ли защитит Эр-Рияд Эксперт: Мекканское соглашение не гарантирует Эр-Рияду безопасность

Москва19 сен Вести.После начала американо-израильской войны против Ирана, странам Ближнего Востока стало очевидно, что "опираться на субподрядчиков для обеспечения безопасности" становится проблематично.

Региональные страны, в частности, Саудовская Аравия, стремятся нарастить возможности в оборонной сфере, ищут партнеров. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.

По его словам, стремление сформировать новую систему безопасности привело к заключению Мекканского соглашения – по сути, пакта о взаимной обороне. Документ подписали Саудовская Аравия, Пакистан и Турция.

Региональные игроки стремятся наращивать возможности и находить новых партнеров в сфере безопасности. Мекканское соглашение отражает эту тенденцию. Но будет ли оно эффективно в текущем кризисе, с которым сталкивается Саудовская Аравия. Судя по заявлениям министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, пакт будет работать по принципу [Статьи 5 устава] НАТО - государства-члены запрашивают военную помощь или содействие в сфере безопасности. Союзники собираются вместе и обсуждают, как они могут удовлетворить потребности партнера, подвергшегося нападению сказал Озертем

Хуситы захватили остров Перим, установив тем самым полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода "Восток - Запад", связывающего восток и запад страны, на фоне атак беспилотников.