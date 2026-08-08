Керимов о Мекканском соглашении: говорить об "исламском НАТО" пока рано

Востоковед Керимов оценил создание нового военного альянса на Ближнем Востоке Керимов о Мекканском соглашении: говорить об "исламском НАТО" пока рано

Москва8 авг Вести.Называть созданный Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном военный союз "исламским НАТО" пока рано, но решение революционное. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, советник генерального директора медиа группы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По его словам, эти страны не имеют общих границ и находятся далеко друг от друга.

В этом смысле говорить об "исламском НАТО" пока еще рано, но первым шагом к нему это действительно можно назвать. Потому что подписанное соглашение — это недоговоренность о создании военной организации или некого формата, который институционализированно может действительно претендовать на то, чтобы быть де-факто военной организацией. Но это, по сути дела, документ о военном союзе сказал эксперт

7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали совместное соглашение по обороне. Основным положением Мекканского соглашения является пункт о коллективной обороне.

В Турции уже указали на схожесть Мекканского соглашения с пятой статьей НАТО.