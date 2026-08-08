Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создадут секретариат и военный комитет Фидан: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создадут военный комитет

Москва8 авг Вести.Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создадут секретариат и военно-политический комитет в рамках реализации оборонного пакта. Об этом сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

Мы создадим секретариат и военно-политический комитет на основе этого оборонного пакта. Вчера мы только поставили подписи, предстоит большая работа сказал министр

Речь идет об оборонном соглашении, которое указанные государства заключили 7 августа. Пакт предполагает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как атака на всех участников договора. Также стороны будут сотрудничать в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности.