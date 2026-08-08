Москва8 авгВести.Оборонное соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана предусматривает взаимные обязательства по обеспечению безопасности, которые технически соответствуют принципу коллективной обороны, закрепленному в пятой статье НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.
Да, технически равносильноответил министр на вопрос о соответствии соглашения положениям пятой статьи НАТО
По словам Фидана, переговоры по документу продолжались около двух лет. Соглашение предусматривает взаимную поддержку в случае возникновения угроз безопасности одной из сторон, а также сотрудничество в обмене разведывательной информацией и координации региональной безопасности.
Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех участников альянса.