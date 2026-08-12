Москва12 авг Вести.Мекканское соглашение между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном выглядит как дружба, скорее, против Израиля, чем против Ирана. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его оценке, Турция и Израиль долго были очень близкими партнерами, однако сейчас, особенно с учетом признания Израилем геноцида армян, между странами взаимная ненависть. При этом Медведев отметил, что союз будет расширяться и в ряды его членов могут пригласить Египет – государство с одной из крупнейших армий на Ближнем Востоке.

А против кого эта троица? Против Ирана?.. Или против Израиля? С которым у всех трех, или даже четырех стран, стабильно не самые хорошие отношения… КСА, Египет, Пакистан всегда видели в Израиле врага. Да, даже Пакистан, который, казалось бы, очень далеко от Восточного Средиземноморья. И то, что сейчас Египет вроде бы неплохо с Израилем взаимодействует, не должно никого вводить в заблуждение написал Медведев в мессенджере MAX

7 августа Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза. Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран. Основным положением является пункт о коллективной обороне.