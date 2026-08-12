Мекканское соглашение может стать вызовом для США, России, Китая и Индии Эксперт назвал Мекканское соглашение вызовом США, России, Китаю и Индии

Москва12 авг Вести.Подписанное оборонное соглашение между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном может стать вызовом великим державам, таким как Россия, США, Китай и Индия. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

Подписание такого пакта военного, а он называется пакт юридически, это прежде всего вызов великим державам: вызов Америке, вызов Китаю, вызов России, вызов Индии отметил он

Смоленко связал подписание пакта в Мекке с последним саммитом НАТО, который прошел в Анкаре. После него агрессивные действия Турции резко усилились, подчеркнул эксперт.

Мы видим по многим направлениям, по заявлениям, по действиям, по поставке оружия на Украину… – это вызов России. И он если … совершится, он не останется без ответа. Но я все-таки склоняюсь к тому, что очень часто Турция блефует добавил он

7 августа Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза. Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран. Основным положением является пункт о коллективной обороне. Также Турция и Саудовская Аравия получили защиту под пакистанским ядерным зонтиком.