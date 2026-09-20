Москва20 сен Вести.Турция сможет удовлетворить военные потребности стран Мекканского соглашения на фоне атак хуситов по Саудовской Аравии, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

Происходят серьезные нападения, угрожающие территориальной целостности и суверенитету Саудовской Аравии. Но теперь появилось союзническое соглашение, и Турция верна своему слову, отметил Фидан.

Мы осуждаем нападения на нефтяную инфраструктуру, особенно действия в отношении Мекки. В контексте Мекканского соглашения мы внимательно следим за происходящим. Могут возникнуть военные потребности, в частности, в технических вопросах, и у нас не возникнет никаких трудностей в их удовлетворении ответил глава МИД Турции на вопрос об ударах хуситов по Саудовской Аравии

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали 7 августа соглашение о создании военного союза, известное как Мекканское соглашение, основным положением которого является пункт о коллективной обороне.