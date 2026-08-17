Москва17 авг Вести.Договор о совместной обороне, который подписали в Мекке Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, является важным "первым этапом", заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Очень рад видеть, что, наконец-то, подписали Совместное оборонное соглашение в Мекке отметил Трамп

Договор свидетельствует о том, что ближневосточные государства объединяются в целях повышения обороноспособности, считает Трамп.

Президент США поздравил руководство упомянутых стран и назвал подписание договора "смелым и важным первым шагом".

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили 7 августа договор о создании военного союза. Документ получил официальное название Мекканское соглашение. Основным положением договора является пункт о коллективной обороне.