Медведев: базы США в других странах стали для них только источником проблем Медведев заявил, что базы США в других странах стали источником проблем для них

Москва3 окт Вести.Военные базы США на территории других государств стали для них только источником проблем, хотя изначально они рассматривались как гарантия безопасности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности - ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили? Расчеты на то, что придет добрый дядюшка Сэм и со всеми разберется, не оправдались. Эти базы, по сути, превратились в источник проблем для тех стран, на территории которых они расположены отметил он

В региональных вопросах безопасности особое внимание нужно уделить прежде всего тем странам, которые находятся в данном регионе, подчеркнул Медведев.

В том числе в Персидском заливе или на Ближнем Востоке. Как только в регулировании процесса в том или ином регионе появляются внерегиональные державы - жди беды. Иран сам способен разрешить все эти проблемы, опираясь на доброе сотрудничество с арабским миром, с Турцией, с Россией, которая тоже является частью этого региона. Нам вовсе не нужны там внерегиональные державы - ни европейцы, ни британцы, ни США сказал он

Медведев отметил, что главное, чтобы сами страны региона договаривались на основе дружественных отношений, международного права и в некоторых случаях — посредничества. Он также указал, что это должно происходить на площадке ООН, чтобы туда не вмешивались государства из других регионов, продвигая свои интересы.