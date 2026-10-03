Москва3 октВести.Военные базы США на территории других государств стали для них только источником проблем, хотя изначально они рассматривались как гарантия безопасности. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности - ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили? Расчеты на то, что придет добрый дядюшка Сэм и со всеми разберется, не оправдались. Эти базы, по сути, превратились в источник проблем для тех стран, на территории которых они расположеныотметил он
В региональных вопросах безопасности особое внимание нужно уделить прежде всего тем странам, которые находятся в данном регионе, подчеркнул Медведев.
В том числе в Персидском заливе или на Ближнем Востоке. Как только в регулировании процесса в том или ином регионе появляются внерегиональные державы - жди беды. Иран сам способен разрешить все эти проблемы, опираясь на доброе сотрудничество с арабским миром, с Турцией, с Россией, которая тоже является частью этого региона. Нам вовсе не нужны там внерегиональные державы - ни европейцы, ни британцы, ни СШАсказал он
Медведев отметил, что главное, чтобы сами страны региона договаривались на основе дружественных отношений, международного права и в некоторых случаях — посредничества. Он также указал, что это должно происходить на площадке ООН, чтобы туда не вмешивались государства из других регионов, продвигая свои интересы.