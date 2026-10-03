Медведев назвал главные требования России для устойчивого мира на Украине

Медведев перечислил ключевые требования РФ для устойчивого мира на Украине Медведев назвал главные требования России для устойчивого мира на Украине

Москва3 окт Вести.Устойчивое мирное разрешение кризиса на Украине возможно только при условии принятия Киевом внеблокового и безъядерного статуса, пересмотра националистической политики и юридического признания новых регионов в составе РФ.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранской Гостелерадиокомпании.

Политик напомнил, что озвученные базовые параметры были ранее сформулированы президентом России Владимиром Путиным. Первым из них выступает возвращение Украины к нейтральным и неядерным принципам, согласно декларации о суверенитете и правовых актах 1990-х годов.

Вторым требованием Медведев обозначил отказ украинских властей от радикального политического курса, а также отмену дискриминационных запретов на русский язык и российскую культуру.

Третьим положением зампред Совбеза назвал закрепление российской юрисдикции над Донбассом и другими новыми субъектами, территории которых включены в Конституцию РФ.

Он пояснил, что реализация этих задач может быть оформлена дипломатическим путем.

Если этого не будет, мы сделаем это военным способом заверил Медведев

Ранее Медведев заявлял, что на русофобские мерзости следует отвечать исключительно языком военного сдерживания.