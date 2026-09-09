Медведев: РФ желает завершить конфликт на Украине лишь на своих условиях

Медведев объяснил, на каких условиях РФ хочет закончить конфликт на Украине Медведев: РФ желает завершить конфликт на Украине лишь на своих условиях

Москва9 сен Вести.Россия заинтересована в том, чтобы закончить конфликт на Украине как можно быстрее, но только на собственных условиях, заявил изданию "Ведомости" заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что в противном случае вооруженное противостояние будет быстро "реанимировано", и враги России используют его, чтобы разделить РФ на части.

Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или разрастания его в мировой сказал Медведев

Ранее он заявил, что Россия сейчас ведет одновременно три войны: горячую, экономическую и информационную. Он выразил уверенность, что РФ одержит победу как в горячей, так и в экономической войне, а информационную назвал "бесконечной историей".