Москва9 сен Вести.Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о своем разочаровании некоторыми прежними "партнерами" России.

В интервью газете "Ведомости" Медведев пояснил, что на его текущую риторику повлияло поведение ряда государств в отношении России и ее народа.

Я не буду лукавить: то, каким образом ведут себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, с нашей страной, повлияло на мою риторику. И если раньше я мог просто так думать, особенно находясь, допустим, на известных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто сказал он

Зампред Совбеза указал, что считает такую позицию верной, в значительной степени объективной и отражающей мнение большинства граждан РФ.

Я разочарован, это правда. Мне просто казалось, что целый ряд государств, с которыми мы выстраивали отношения, и даже политиков где-то должны были быть более умными резюмировал Медведев

Ранее Медведев рассказал, на каких условиях Россия хочет завершить украинский конфликт.