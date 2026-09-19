Медведев: на русофобские мерзости надо отвечать языком военного сдерживания Медведев о передаче активов Nestle: на Западе понимают язык военного сдерживания

Москва19 сен Вести.На русофобские мерзости следует отвечать исключительно языком военного сдерживания. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг передачи активов Auchan и Nestle во временное управление "Л.Е.В. Менеджемент". В Европе возмутились этому решению российских властей. Медведев подчеркнул, что "евроублюдки понимают только грубую силу".

Впрочем, и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов. — прим. ред.) говорится в публикации

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов российской "дочки" французского ретейлера Аuchan и швейцарского продовольственного концерна Nestle во временное управление российской компании "Л.Е.В. Менеджмент". По слова пресс-секретаря главы государства, при принятии этого решения учитывалось, в частности, участие этих стран в военных действиях против России. После этого швейцарское правительство заявило, что обеспокоено решением властей РФ.