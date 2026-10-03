Медведев: для России важнейшим событием станет победа над НАТО и Западом

Медведев: России нужна победа над Западом, использующим Украину как таран Медведев: для России важнейшим событием станет победа над НАТО и Западом

Москва3 окт Вести.Главной целью для России является победа над силами НАТО в лице стран Запада, которые стремятся действовать против Москвы руками Украины. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для России важнее всего одержать верх над теми, кто сейчас противостоит ей, — западным миром и Североатлантическим альянсом. Украина в этом противостоянии используется как инструмент, продолжил Медведев.

Говоря о своем видении перспективы геополитических изменений на ближайшее десятилетие, зампред Совбеза России отметил необходимость отказа от однополярного устройства мира.

По словам Медведева, будущее должно строиться на равноправном участии самостоятельных и суверенных государств.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что Россия не угрожает никому ни на Западе в целом, ни в Европе в частности. Москве ничего от них не нужно, кроме нормального диалога и спокойного сотрудничества.

Ключевыми требованиями России для долгосрочного урегулирования кризиса на Украине являются принятие Киевом внеблокового и безъядерного статуса, пересмотр националистической политики и юридическое признание новых регионов в составе РФ, отметил Медведев.