Медведев: РФ должна закончить СВО так, чтобы никто не оспорил ее результаты

Россия должна довести СВО до победного конца, заявил Медведев Медведев: РФ должна закончить СВО так, чтобы никто не оспорил ее результаты

Москва11 сен Вести.Россия должна довести специальную военную операцию до конца так, чтобы никто не попытался отменить или пересмотреть ее итоги, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Видео его обращения опубликовано в мессенджере MAX.

Он отметил, что страны Европы придумывают угрозу со стороны России, чтобы оправдать военную помощь Украине, добиться "геополитического поражения" РФ. Кроме того, политики этих стран пытаются удовлетворить свои "шкурные интересы", добавил он.

Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию. Поставить точку, так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России на СВО.