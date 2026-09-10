Медведев: ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Медведев заявил, что Россия способна стереть Киев с лица Земли Медведев: ВС РФ могут ударить по Киеву так, что камня на камне не останется

Москва10 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации обладают достаточным потенциалом для того, чтобы своими ударами уничтожить Киев и основные объекты НАТО. Однако это стало бы точкой невозврата, пояснил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В интервью "Ведомостям" он раскрыл, что в Москве понимают всю ответственность за судьбу человечества и стараются не допустить глобальной катастрофы.

Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтоб от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты подчеркнул Медведев

Также он рассказал, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, но на своих условиях. Это необходимо для того, чтобы эскалация не повторилась и не разрослась до мировых масштабов.