Рябков: требования России по безопасности императивны, их не отменить

Рябков заявил, что требования РФ по безопасности императивны, и их не отменить Рябков: требования России по безопасности императивны, их не отменить

Москва12 ноя Вести.Россия, обсуждающая урегулирование конфликта на Украине, имеет императивные требования по безопасности, которые нельзя отменить. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российские требования обеспечивают решение проблем, которые относятся к источникам украинского конфликта.

Гарантии безопасности России столь же императивны, как и наши требования о нерасширении НАТО … это мы не можем просто отложить в сторону и отменить сказал Рябков журналистам

Ранее Рябков заявил, что в Европе можно сформировать новую архитектуру безопасности, способную заменить текущую эскалацию мирным сосуществованием.