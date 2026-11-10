Рубио заявил, что дать гарантии безопасности Киеву без согласия РФ невозможно Рубио: гарантии безопасности Украине требуют согласия России

Москва10 ноя Вести.Запад сможет предоставить Украине лишь такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна российская сторона. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, договоренности по гарантиям безопасности являются основным условием урегулирования конфликта на Украине.

Чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия сказал Рубио журналистам

Он также усомнился в готовности американской стороны оформить в виде договора возможные гарантии безопасности Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не получала от европейских стран предложений по гарантиям безопасности для всех сторон украинского конфликта.