Рубио назвал ключевое условие для урегулирования на Украине Рубио назвал гарантии безопасности ключевым условием урегулирования на Украине

Москва9 ноя Вести.Договоренности по гарантиям безопасности являются ключевым условием урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Киеву невозможно предоставить без согласия Москвы.

Причина, по которой эта тема остается на первых полосах, заключается в том, что, на мой взгляд, она станет ключом к окончательному завершению войны: понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны, и, очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало сказал Рубио журналистам

Накануне он также отметил, что Штаты не дают гарантий успеха переговоров по Украине, но будут выдвигать новые идеи для урегулирования.

По словам Рубио, Вашингтон может лишь содействовать переговорам и вносить предложения в обсуждения, надеясь на дипломатическое решение.