Рубио: США не видят, что стороны конфликта на Украине близки к урегулированию

США не считают, что конфликт на Украине находится на пороге урегулирования Рубио: США не видят, что стороны конфликта на Украине близки к урегулированию

Москва31 окт Вести.Вашингтон не считает, что стороны конфликта на Украине находятся на пороге урегулирования. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, США пытаются выяснить, возможно ли достижение мира на Украине путем переговоров.

Не думаю, что кто-либо говорит, что мы на пороге переговорного урегулирования сказал Рубио

Еще в июне этого года Марко Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине. По его словам, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники и введения санкций. Так что Штаты явно выбрали сторону в этом конфликте, заключил он.

И министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что американцы вовсе не ослабили поддержку Украины и продолжают поставлять туда оружие, только не напрямую, а через европейцев.

Кроме того, сотрудничество в сфере передачи украинцам разведданных, которые имеют ключевое значение для ударов по России, в том числе вглубь российской территории, при нынешней администрации США и нынешнем руководстве ЦРУ стало нарастать и стало более плотным.