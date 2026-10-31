Москва31 октВести.Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине близок к завершению.
По его словам, есть довольно неплохой шанс, что стороны согласуют сделку.
Думаю, мы приближаемся к сделке (по Украине – прим. ред.)сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону
Это не первый раз, когда американский лидер предрекает скорое заключение мирной сделки по Украине. Так, 21 октября Трамп заявил, что сделка по украинскому урегулированию близка впервые за долгое время.