Трамп заявил о приближении к заключению мирной сделки по Украине

Трамп заявил, что заключение сделки по Украине уже близко Трамп заявил о приближении к заключению мирной сделки по Украине

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине близок к завершению.

По его словам, есть довольно неплохой шанс, что стороны согласуют сделку.

Думаю, мы приближаемся к сделке (по Украине – прим. ред.) сказал Трамп в интервью консервативному американскому журналисту Бенни Джонсону

Это не первый раз, когда американский лидер предрекает скорое заключение мирной сделки по Украине. Так, 21 октября Трамп заявил, что сделка по украинскому урегулированию близка впервые за долгое время.