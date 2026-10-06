Москва6 октВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не прекращает усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине, и выразил уверенность в его скором завершении, сообщают американские СМИ.
Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже довольно скоро произойдетсказал американский лидер в ходе выступления в Балтиморе (штат Мэриленд)
Ранее политик признался, что для него украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".
Хотите – верьте, хотите – нет. Может не выглядеть так, но урегулирование конфликта на Украине действительно приближаетсядобавил глава Белого дома
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" поделился мнением о том, до каких пор будет продолжаться вооруженный конфликт на Украине.