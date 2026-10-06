Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине

"Хотите – верьте, хотите – нет": Трамп о скором завершении конфликта на Украине Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине

Москва6 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не прекращает усилий, направленных на урегулирование конфликта на Украине, и выразил уверенность в его скором завершении, сообщают американские СМИ.

Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Думал, для меня это будет легче всего, я добился завершения восьми войн. И это тоже довольно скоро произойдет сказал американский лидер в ходе выступления в Балтиморе (штат Мэриленд)

Ранее политик признался, что для него украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".

Хотите – верьте, хотите – нет. Может не выглядеть так, но урегулирование конфликта на Украине действительно приближается добавил глава Белого дома

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" поделился мнением о том, до каких пор будет продолжаться вооруженный конфликт на Украине.