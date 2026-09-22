Трамп сделает все возможное для завершения конфликта на Украине, заявил Рубио Рубио: Трамп сделает все возможное, чтобы закончить украинский конфликт

Москва22 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает все, что в его силах, чтобы закончить конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу Fox News.

Дипломат выразил уверенность, что конфликт будет завершен за столом переговоров, поскольку военного решения он для него не видит.

Президент [Трамп] всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ему конец сказал Рубио

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт должен быть прекращен как можно скорее. По его оценке, сейчас от него "страдает весь мир".