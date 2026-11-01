Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится "в недалеком будущем"

Трамп: конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится "в недалеком будущем"

Москва1 ноя Вести.Завершение конфликта на Украине возможно "в недалеком будущем", заявил американский президент Дональд Трамп.

Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами в имении Мар-а-Лаго, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Точных сроков урегулирования Трамп не назвал.

Думаю, (конфликт – прим. ред.) между Украиной и Россией завершится в недалеком будущем заявил президент Соединенных Штатов

Трамп добавил, что пригласит главу киевского режима Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20 в окрестностях Майами, и не видит в этом проблемы.

6 октября президент США заявил, что не прекращает усилий, направленных на урегулирование украинского конфликта, и в очередной раз выразил уверенность в его скором завершении.

До этого глава Белого дома признался, что для него этот конфликт оказался "самым сложным из всех".