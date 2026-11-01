Москва1 нояВести.Завершение конфликта на Украине возможно "в недалеком будущем", заявил американский президент Дональд Трамп.
Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами в имении Мар-а-Лаго, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Точных сроков урегулирования Трамп не назвал.
Думаю, (конфликт – прим. ред.) между Украиной и Россией завершится в недалеком будущемзаявил президент Соединенных Штатов
Трамп добавил, что пригласит главу киевского режима Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20 в окрестностях Майами, и не видит в этом проблемы.
6 октября президент США заявил, что не прекращает усилий, направленных на урегулирование украинского конфликта, и в очередной раз выразил уверенность в его скором завершении.
До этого глава Белого дома признался, что для него этот конфликт оказался "самым сложным из всех".