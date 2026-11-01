Трамп заявил, что "без проблем" пригласит Зеленского на саммит G20 в Майами

Трамп заявил, что намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами Трамп заявил, что "без проблем" пригласит Зеленского на саммит G20 в Майами

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп намерен пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит "Группы двадцати" (G20), который пройдет в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида).

Трансляция общения политика с журналистами в имении Мар-а-Лаго велась на YouTube-канале Белого дома.

Да, (в приглашении на мероприятие Зеленского – прим. ред.) нет проблемы ответил американский лидер на соответствующий вопрос

Трамп также утверждает, что конфликт на Украине может завершиться "в недалеком будущем".

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения Зеленского на саммит G20, если участие политика в мероприятии сможет привести к положительным результатам.

Ранее президент Соединенных Штатов выразил желание видеть на саммите президента России Владимира Путина.

10 октября Трамп раскритиковал Зеленского, обвинив его в желании создавать проблемы для всего мира вместо того, чтобы согласиться на урегулирование конфликта. Американский лидер отметил, что Украина нуждается в новом лидере.