Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Трамп заявил о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Майами. Об этом глава Белого дома сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал заявил Трамп

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация направила президенту России приглашение принять участие в саммите G20.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 14-15 декабря 2026 года в США в Майами (штат Флорида).