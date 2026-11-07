Москва7 нояВести.Россия будет представлена на декабрьском саммите "Большой двадцатки" в Майами на высоком уровне, окончательное решение о составе делегации будет принято накануне мероприятия, сообщил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Состав российской делегации на саммит еще не определен. Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается наканунесказал он
Панкин напомнил, что США официально пригласили делегацию России и неоднократно заявляли о желании увидеть на мероприятиях президента Владимира Путина. Замглавы МИД отметил, что это - обязанность США как председателя G20.
В любом случае будем представлены на высоком уровнеподчеркнул Панкин
Саммит "Группы двадцати" в Майами пройдет 14-15 декабря.
В октябре президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы увидеть Путина на саммите G20 в Майами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что решение о личном участии Путина в саммите "двадцатки" пока не принято.
В начале ноября Трамп заявил, что в приглашении на саммит G20 также Владимира Зеленского нет какой-либо проблемы.