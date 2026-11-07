Москва7 нояВести.Участники G20 уже ведут активную работу над согласованием итоговой декларации предстоящего саммита в Майами. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
По словам дипломата, особое внимание в проекте декларации уделяется ключевым вопросам мировой экономики.
Сейчас уже полным ходом идет согласование текста лидерской декларации. На данный момент документ в целом получается емким, насыщенным и, что самое главное, выстраивается вокруг ключевых экономических проблемсказал Панкин
Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание видеть российского лидера Владимира Путина среди участников саммита в Майами, который пройдет 14-15 декабря.
При этом вопрос о возможном личном присутствии Путина на встрече лидеров G20 остается открытым.
Замглавы МИД РФ отмечал, что российская делегации в любом случае будет представлена на высоком уровне.