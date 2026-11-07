МИД России сообщил о подготовке итогового документа саммита G20 в США Панкин: страны G20 приступили к согласованию декларации декабрьского саммита

Москва7 ноя Вести.Участники G20 уже ведут активную работу над согласованием итоговой декларации предстоящего саммита в Майами. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

По словам дипломата, особое внимание в проекте декларации уделяется ключевым вопросам мировой экономики.

Сейчас уже полным ходом идет согласование текста лидерской декларации. На данный момент документ в целом получается емким, насыщенным и, что самое главное, выстраивается вокруг ключевых экономических проблем сказал Панкин

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание видеть российского лидера Владимира Путина среди участников саммита в Майами, который пройдет 14-15 декабря.

При этом вопрос о возможном личном присутствии Путина на встрече лидеров G20 остается открытым.

Замглавы МИД РФ отмечал, что российская делегации в любом случае будет представлена на высоком уровне.