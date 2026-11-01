Госдеп: США на G20 сосредоточатся на темах экономического роста и безопасности

США на саммите G20 будут продвигать темы экономического роста и безопасности Госдеп: США на G20 сосредоточатся на темах экономического роста и безопасности

Москва1 ноя Вести.Соединенные Штаты намерены продвигать на декабрьском саммите G20 ("Большой двадцатки") в Майами темы экономического роста и безопасности. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

В Атланте госсекретарь Марко Рубио вернул страны G20 к фундаментальной миссии: стимулирование экономического роста и укрепление экономической безопасности​​​. США продолжат продвигать эти усилия с нашими партнерами в декабре на саммите лидеров G20 в Майами говорится в сообщении госдепа в соцсети Х

Саммит лидеров G20 пройдет 14-15 декабря 2026 года в Майами, США. На встрече обсудят вопросы инвестиций, энергетики, критических минералов и технологического сотрудничества.