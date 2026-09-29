Глава МЭР Решетников возглавит делегацию РФ на встрече G20 в США

Решетников возглавит делегацию РФ на встрече министров торговли G20 в США Глава МЭР Решетников возглавит делегацию РФ на встрече G20 в США

Москва29 сен Вести.Министр экономического развития России Максим Решетников возглавит делегацию РФ на встрече министров торговли G20 в США, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Мероприятие состоится в Милуоки (штат Висконсин) с 30 сентября по 1 октября 2026 года.

Участникам предстоит обсудить целый ряд актуальных тем: осуждение "вепонизации" торговли продовольствием (от англ. weapon - оружие; речь об использовании продовольствия в качестве инструмента политического давления), отказ от принудительного труда в цепочках поставок, а также сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии российского лидера в саммите G20 пока не принималось.