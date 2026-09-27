Песков: решений об участии Путина в саммите G20 пока не принималось

Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 пока не принималось Песков: решений об участии Путина в саммите G20 пока не принималось

Москва27 сен Вести.Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 пока не принималось. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия в любом случае примет участие в этом саммите.

Таких решений пока не принималось. Будут учитываться все обстоятельства. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе "двадцатки" заявил Песков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на различные реакции европейских чиновников на приглашение Путина на G20. Она задалась вопросом, советуются ли они между собой хотя бы по каким-то вопросам.

Саммит объединения пройдет с 14 по 15 декабря в Майями.